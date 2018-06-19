"ВКонтакте" запустил долгожданную функцию для всех

В социальной сети "ВКонтакте" появились чатрумы, где пользователи сайта могут обсудить футбол с другими поклонниками спортивных состязаний. Чатрумы, в отличие от обычных чатов, представляют собой небольшие "комнаты" для общения, пишет издание iGuides, обратившее внимание на нововведение. Чатрумы появились одновременно со специальной футбольной новостной лентой.

Ресурс отмечает, что в популярных чатах общается большое количество человек, и следить за перепиской бывает сложно. В чатрумах собеседников гораздо меньше, поскольку пользователи, приглашенные по одной и той же ссылке, попадают в разные "комнаты".

Как пишет TJ, в настоящее время "ВКонтакте" есть только чатрумы, посвященные Чемпионату мира по футболу. Перейдя по прямой ссылке или через приложение с информацией о текущих матчах, пользователь окажется в определенном чатруме, который будет постоянно "закреплен" за ним - сменить комнату будет нельзя.

Помимо этого, в чатрумы можно добавлять ботов.

А чат-бот Welcome2018, запущенный совместно с оргкомитетом FIFA, расскажет болельщикам о расположении входов на стадионы и фан-зон, покажет достопримечательности и станет проводником во всех городах, где проводится чемпионат.