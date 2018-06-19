Владимир Путин приедет в Могилев на Форум регионов

Пятый Форум регионов России и Беларуси с участием президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдет осенью 2018 года в Могилеве, отмечается в информационных материалах к участию российского лидера в заседании Высшего Государственного Совета (ВГС) Союзного государства.

"На осень запланировано проведение в Могилеве с участием Владимира Путина и Александра Лукашенко Пятого Форума регионов России и Беларуси на тему "Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства", - говорится в материалах.

Напомним, 19 июня президент РФ Владимир Путин в Минске примет участие в заседании ВГС Союзного государства и проведет переговоры с лидером республики Александром Лукашенко.

