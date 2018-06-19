Заседание ВГС Союзного государства состоится в Минске

Около десятка вопросов совместной повестки дня предстоит обсудить 19 июня в белорусской столице лидерам России и Беларуси. На заседании Высшего государственного совета СГ, который, по информации БЕЛТА, пройдет во Дворце Независимости, будут, в частности, рассмотрены программа согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы, вопросы дальнейшего развития интеграционного объединения на 2018-2022 годы.

Высший орган Союзного государства также проанализирует вопросы текущей деятельности интеграционнного объединения. Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут переговоры в узком составе. Они обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, реализацию совместных проектов, взаимодействие в интеграционных форматах и на международных площадках.

Обозреватели констатируют, что белорусско-российские отношения находятся на высоком уровне с точки зрения всех возможных направлений межгосударственного взаимодействия: политики, экономики, социальной сферы и культуры. Россия является основным торговым партнером Беларуси. По итогам 2017 года товарооборот составил $32,4 млрд и по сравнению с 2016 годом увеличился на 23,5%. Взаимный товарооборот за январь-апрель 2018 года составил $11,4 млрд, увеличившись к уровню января-апреля 2017 года на 18,5%.

Экспорт услуг в Россию в 2017 году составил более $2,9 млрд (рост почти на 23% к уровню 2016 года), импорт услуг из России за этот же период составил $1,46 млрд (увеличение на 25,5%). В 2017 году на долю России приходилось $3,7 млрд, или 38,1% общего объема привлеченных за этот период в Беларусь иностранных инвестиций. Удельный вес прямых инвестиций из России в общем объеме привлеченных в Беларусь составляет 36,8%. Привлечено из России ПИИ на сумму $2,84 млрд.



