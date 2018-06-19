Всемирный банк выделит Беларуси 570 млн долларов

Новая рамочная стратегия партнерства Группы Всемирного банка для Республики Беларусь на 2018-2022 годы предусматривает выделение стране 570 млн долларов, заявил глава представительства ВБ в Беларуси Алекс Кремер.

Он уточнил, что финансирование стратегии будет сосредоточено на расширении частного сектора экономики, повышении эффективности госсектора, сферы социальных услуг, экологичности инфраструктуры. При этом размер финансирования может корректироваться в ту или иную сторону.

В составе стратегии, в частности, предусмотрено финансирование проекта по повышению эффективности и экологичности инфраструктуры на 100 млн долларов, которое предусматривает использование древесной биомассы для центрального отопления и выработки электроэнергии. На модернизацию систем водоснабжения и водоотведения, совершенствование системы обращения с твёрдыми отходами планируется направить 70 млн долларов. В 2019 финансовом году планируется реализовать проект по повышению устойчивости энергетического сектора стоимостью 100 млн долларов. Не останется без внимания и сфера образования.

"Нам интересны те идеи, которые есть у правительства. Они дают возможность привести учебные планы и образовательные программы университетов в соответствие с наилучшими мировыми практиками. Проект сейчас на стадии разработки. Основная его цель - повысить гибкость системы университетского образования. Чтобы оно было максимально адаптировано и соответствовало потребностям рынка труда", - цитирует Кремера телеканал БелРос.

Инвестиционный портфель Всемирного банка в Беларуси включает 8 проектов на сумму 789 млн долларов.