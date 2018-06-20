Джабаров: Выход США из СПЧ ООН вызывает сожаление

Вашингтон имеет право выйти из Совета ООН по правам человека, если не видит для себя смысла участвовать в его работе, но такой шаг вызывает сожаление, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Такое решение вызывает только сожаление. Все структуры, где американцы не могут полностью доминировать, становятся им неугодными. Это их право, если США считают, что им там делать нечего", - заявил он в беседе с RТ, добавив, что на работе СПЧ это не скажется.

"Жизнь продолжается. Другие страны будут участвовать, принимать решения", - отметил он.

В частности, свою кандидатуру на выборы в состав Совета ООН по правам человека на 2021-2023 годы выдвинула Россия. Ее участие, считает Джабаров, "было бы весомым вкладом в деятельность этого органа".

"Россия всегда ведёт себя очень конструктивно. Если мы туда проходим, то это можно расценивать как нашу небольшую дипломатическую победу", - подчеркнул сенатор.