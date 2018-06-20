Хейли назвала условие возвращения США в Совет ООН по правам человека

США смогут вернуться в Совет по правам человека (СПЧ) ООН после реформирования этого международного правозащитного органа. С таким заявлением выступила постоянный представитель Соединенных Штатов при всемирной организации Никки Хейли.

По ее словам, Вашингтон продолжит работу по защите прав человека за рамками СПЧ.

"Мы продолжим активно выступать за реформу Совета по правам человека, - цитирует РИА Новости заявление американского дипломата. - Если реформа пройдет, мы будем рады вновь к нему присоединиться".

Ранее госсекретарь США Майк Помпео и Хейли объявили о выходе страны из СПЧ.