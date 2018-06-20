ФАС возбудила дело из-за рекламы презервативов

Реклама презервативов Durex попала в поле зрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Надзорное ведомство усомнилось в достоверности звучащей в ролике информации и возбудило дело в отношении компании Reckitt Benckiser. Сомнения ФАС вызвали ролики, в которых утверждалось, что "практически каждый второй россиянин заражен половой инфекцией".

При этом производители рекламы в качестве источника информации указывали методические рекомендации департамента здравоохранения Москвы от 2014 года. Однако, по мнению ФАС, в данных рекомендациях нет статистики об инфекциях, передающихся половым путем.

В антимонопольной службе указывают на то, что, по данным Минздрава России, показатель первичной заболеваемости, передающейся половым путем, в 2017 году составил 206,9 тыс. случаев. Поэтому, как считают в ФАС, утверждение о числе зараженных половой инфекцией россиян в рекламе презервативов необоснованно.

Рассмотрение дела назначено на 5 июля, сообщает ТАСС.