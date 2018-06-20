Ford и Volkswagen создадут альянс

Ford Motor Company и Volkswagen Group подписали меморандум о взаимопонимании и объявили о том, что изучают потенциальные проекты в ряде областей, в том числе разработки новых моделей легких коммерческих автомобилей. Об этом говорится в заявлении Volkswagen Group.

Для сотрудничества американская и немецкая корпорации намерены создать стратегический альянс.

Он будет ограничен научными исследованиями и разработками без долевого участия, включая перекрестные доли владения, подобные тем, которые есть в более тесных альянсах, таких как Renault-Nissan-Mitsubishi.