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20.06.2018 13:00
Рубрика: Власть

Гатилов: Причины выхода США из СПЧ ООН вызывают недоумение

Текст: Юрий Когалов

Причины выхода США из Совета ООН по правам человека вызывают недоумение. Об этом заявил постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

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"Недоумение вызывает аргументация, которую руководство госдепартамента США использовало для объяснения своего, прямо скажем, резкого шага. Речь там шла том, что США, мол, не могут работать в одном формате с записными нарушителями прав человека", - отметил Гатилов. По его словам, каждый член ООН сам решает в каких форматах этой организации принимать участие, однако "иначе как лицемерием данное заявление назвать нельзя": "и госсекретарь, и постоянный представитель сказали, что США - чуть ли не эталон соблюдения этих прав, вряд ли с этим согласятся многие страны".

"Ни одно государство в мире не свободно от нарушений прав человека, и в США таковые носят массовый и систематический характер", - напомнил Гатилов, добавив, что звучащая из США критика других стран является "избирательной, политически мотивированной и изобилует двойными стандартами"

Напомним, госсекретарь Майк Помпео и постпред США при ООН Никки Хейли объявили о выходе страны из Совета по правам человека. В последние месяцы американцы неоднократно критиковали Совет. Они, в частности, обвиняли эту структуру в предвзятости по отношению к США и Израилю.

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