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20.06.2018 07:50
Рубрика: Спорт

Какая погода ожидается на футбольных матчах в среду

В среду, 20 июня, футбольные состязания пройдут в Москве, Ростове-на-Дону и Казани.

Текст: Ольга Игнатова

В столице России в 15:00 начнется встреча сборных Португалии и Марокко. По прогнозу Гидрометцентра, игра стартует при вполне комфортных 21-23 градусах тепла. Осадков не ожидается. Жару, пришедшую в столичный регион в начале недели, собьет северо- западный ветер. Он же понизит к вечеру среды температуру до +18…+20 градусов.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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На стадионе "Ростов-Арена" в Ростове-на-Дону встреча между футболистами Уругвая и Саудовской Аравии начнется в 18:00. К этому времени после дневной 30-градусной жары температура будут понемногу понижаться. Ожидается 26-28 градусов тепла, без осадков. После захода солнца (в 20:20) температура опустится до 22-24 градусов.

Днем и вечером в Казани ожидаются ливневый дождь, гроза, град, ветер 15-20 метров в секунду, местами шквал до 21-26 метров в секунду. Будет действовать штормовое предупреждение.

Дождь в Казани начнет ослабевать примерно с 15 часов. К началу матча между сборными Испании и Ирана, который стартует на стадионе "Казань-Арена" в 21:00, осадки должны прекратиться, температура воздуха будет в пределах +16…+20 градусов. Поздним вечером похолодает до 14-16 градусов.

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