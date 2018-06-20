Матвиенко о выходе США из СПЧ ООН: Другого глобуса для вас нет

США должны смириться с реальным положением дел в мире и начать выстраивать диалог с другими государствами в рамках международных структур, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Такое мнение она высказала, комментируя выход США из Совета по правам человека ООН.

"Идет опасная тенденция игнорирования сложившихся международных институтов, нивелирование этих институтов и подрыв сложившихся международных правил и норм регулирования в тех или иных сферах. Там, где нет лозунга "Америка превыше всего", США теряют интерес к этим институтам", - заявила она журналистам в среду.

"Уважаемые господа американцы, у нас другого глобуса для вас нет", - сказала она и призвала США выстраивать диалог со всеми народами.

"Давайте учиться работать со всеми народами, отстаивать свои позиции. Нельзя заниматься диктатом, нельзя пытаться ушедшую гегемонию сохранять, в том числе в таком важном ООНовском институте", - отметила глава Совфеда.