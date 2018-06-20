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20.06.2018 14:24
Рубрика: Власть

МИД: Выход из СПЧ подтверждает пренебрежительное отношение США к ООН

Текст: Александр Гацак

Выход США из совета ООН по правам человека свидетельствует о пренебрежительном отношении Вашингтона к организации. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"США вновь нанесли мощный удар по собственной правозащитной репутации и продемонстрировали просто пренебрежение, но уже не к СПЧ, а в принципе к Организации объединенных наций и к структурам, которые в нее входят, - подчеркнула Захарова.

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Официальный представитель российского дипведомства также выразила уверенность в продолжении полноформатного функционирования структуры. "Совет ООН по правам человека уже работал достаточно эффективно без участия США, и, мы надеемся, будет делать это в дальнейшем", - отметила Захарова.

Напомним, что накануне американская сторона объявила о выходе из состава Совета ООН по правам человека.

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