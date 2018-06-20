Минэкономразвития назвало сумму дополнительных пошлин на товары из США

Сумма дополнительных таможенных пошлин на товары из США на первом этапе составит около 93 миллионов долларов, рассказали "РГ" в Минэкономразвития.

Общий объем импорта товаров из США в Россию составил в прошлом году 12,5 миллиарда долларов.

Перечень товаров, на которые распространятся дополнительные пошлины, еще не опубликован, сами пошлины начнут применяться в ближайшее время, сообщил ранее министр экономического развития Максим Орешкин.

Всего Россия в соответствии с правилами Всемирной торговой организации имеет право ввести дополнительные пошлины ("балансирующие меры") на 537,6 миллиона долларов, заявило Минэкономразвития. Это та сумма, которую должны были бы заплатить российские производители стали и алюминия, если бы поставки этих товаров в США остались бы на уровне прошлого года. С апреля США взимают с них пошлины в размере 25 и 10 процентов соответственно. Вместе с другими странами, пострадавшими от этих мер, Россия инициировала процедуру разрешения торгового спора с США на площадке ВТО.