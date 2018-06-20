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20.06.2018 13:57
Рубрика: Спорт

Неймар избавился от нелепой прически

Текст: Данила Жиляев

Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар во второй раз за последние несколько дней удивил фанатов новым имиджем. Интернет облетели фотографии его новой прически.

Фото: AP Photo/Andre Penner
Главный тренер сборной Бразилии: Неймар пока не готов на 100 процентов

Возможно, мы могли бы обсуждать более интересную тему - например, как здорово он сыграл в матче ЧМ-2018 против Швейцарии. Однако на деле в той игре Неймар ничего не показал, зато повод говорить о его внешнем облике он дает едва ли не каждый день. Впрочем, стоит сделать одну важную оговорку: очевидно, на очередную смену имиджа он решился под давлением общественности.

Дело в том, что прическа, с которой он вышел на первую игру чемпионата мира в России, вызвала шквальную реакцию в соцсетях - и немудрено. Перекрашенные локоны бразильца породили множество ассоциаций: кто-то усмотрел сходство с лапшой быстрого приготовления, а кому-то шедевр парикмахерского искусства на голове Неймара напомнил птичье гнездо. Мастера троллинга тут же взялись за дело, при этом среди них были и коллеги футболиста. Так, легенда сборной Франции Эрик Кантона отреагировал на взволновавшее всех событие с поистине убийственной иронией.

На днях "РГ" опубликовала материал, посвященный шумихе в соцсетях вокруг прически Неймара - в частности, там приводился коллаж, наглядно показывающий эволюцию его имиджа. Но если там образы чередовались с некой длительной периодичностью, то теперь по интернету гуляют коллажи, показывающие Неймара "вчера, сегодня и завтра".

Отставив шутки в сторону, отметим, что Неймар сегодня провел тренировку в составе национальной команды в рамках подготовки к матчу с Коста-Рикой. Накануне, напомним, он покинул занятие уже через 10 минут после его начала - по данным СМИ, футболиста беспокоит недавно прооперированная лодыжка. Впрочем, вероятно, это не помешает выйти ему на поле в следующем матче.

Встреча сборных Бразилии и Коста-Рики состоится 22 июня в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 15:00 по московскому времени.

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