Неймар избавился от нелепой прически

Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар во второй раз за последние несколько дней удивил фанатов новым имиджем. Интернет облетели фотографии его новой прически.

Возможно, мы могли бы обсуждать более интересную тему - например, как здорово он сыграл в матче ЧМ-2018 против Швейцарии. Однако на деле в той игре Неймар ничего не показал, зато повод говорить о его внешнем облике он дает едва ли не каждый день. Впрочем, стоит сделать одну важную оговорку: очевидно, на очередную смену имиджа он решился под давлением общественности.

Дело в том, что прическа, с которой он вышел на первую игру чемпионата мира в России, вызвала шквальную реакцию в соцсетях - и немудрено. Перекрашенные локоны бразильца породили множество ассоциаций: кто-то усмотрел сходство с лапшой быстрого приготовления, а кому-то шедевр парикмахерского искусства на голове Неймара напомнил птичье гнездо. Мастера троллинга тут же взялись за дело, при этом среди них были и коллеги футболиста. Так, легенда сборной Франции Эрик Кантона отреагировал на взволновавшее всех событие с поистине убийственной иронией.

Cantona mocking Neymar's new hair cut 😂😂 pic.twitter.com/Ulf1sn18AX — Football Stuff 🏆 (@FootbalIStuff) 18 июня 2018 г.

На днях "РГ" опубликовала материал, посвященный шумихе в соцсетях вокруг прически Неймара - в частности, там приводился коллаж, наглядно показывающий эволюцию его имиджа. Но если там образы чередовались с некой длительной периодичностью, то теперь по интернету гуляют коллажи, показывающие Неймара "вчера, сегодня и завтра".

i was literally confused or shocked of his hair these past few days, thanks for this

-ctto#Neymar #WorldCup2018 pic.twitter.com/6EXpTQHKN8 — JungLi [땡] 🐯 (@jungli214) 20 июня 2018 г.

Отставив шутки в сторону, отметим, что Неймар сегодня провел тренировку в составе национальной команды в рамках подготовки к матчу с Коста-Рикой. Накануне, напомним, он покинул занятие уже через 10 минут после его начала - по данным СМИ, футболиста беспокоит недавно прооперированная лодыжка. Впрочем, вероятно, это не помешает выйти ему на поле в следующем матче.

Встреча сборных Бразилии и Коста-Рики состоится 22 июня в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 15:00 по московскому времени.