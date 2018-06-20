Песков рассказал о реакции Путина на победу нашей сборной
Глава государства был рад, что российская команда победила египетскую в матче группового этапа чемпионата мира по футболу.
На вопрос о реакции Владимира Путина его пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил: "Как и вся наша страна, весьма позитивно". "Очень дорогая для всех нас победа, очень радостная, - сказал он. - Президент, конечно, тоже был рад".
Как рассказал Песков, Путин не смотрел сам матч: как раз летел из Минска в Москву. "Как только спустился с трапа, ему доложили о результатах", - уточнил представитель Кремля.
"Черчесову он, по-моему, на этот раз не звонил или, может, я об этом не знаю", - уточнил пресс-секретарь главы государства.
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