Об установке газобаллонного оборудования на свой автомобиль после повышения цен на топливо задумались 22 процента владельцев внедорожников, причем пять процентов из них планируют установку оборудования в ближайшее время.

Баллоны занимают весь багажник? Надо было устанавливать тороидальные. Они могут размещаться на месте для запасного колеса. Впрочем, каждый выбирает по себе: либо много проехать, либо много перевезти. Фото: photoxpress

Для сравнения: годом ранее лишь 13 процентов владельцев тяжелых внедорожников задумывались о таком тюнинге своих машин. Это данные опроса, которые провела группа компаний "АвтоСпецЦентр" среди владельцев внедорожников, с года выпуска которых прошло более 3 лет, а также объем двигателя которых превышает 3 литра. Понятно, что нынешние цены на бензин при расходе более 13 литров на 100 км пробега становятся существенным ударом по бюджету.

Требуйте долива

Напомним анекдот 90-х годов. На заправке уже час стоит огромный внедорожник. В него льют топливо, а бак все не наполняется. Заправщик обращается к водителю: "Может, вы двигатель заглушите?" В общем, прожорливость транспорта при сегодняшних ценах на бензин стала головной болью даже для небедных автовладельцев.

В среднем цена на АИ-92 выросла с начала мая более чем на 6 процентов, и теперь это топливо стоит почти 42 рубля за литр. А где-то цена доходит до 45 рублей за литр не самого экологичного топлива. Поэтому-то интерес к газу вырос почти вдвое.

Газ увеличивает пробег автомобиля с одной заправки в 2 раза

Напомним, еще в мае 2013 года правительство РФ выпустило распоряжение "О регулировании отношений в сфере использования газового моторного топлива, в том числе природного газа в качестве моторного топлива". Согласно ему на газовое топливо будет переведено не менее половины российского общественного транспорта. Плановый объем финансирования программы до 2020 года составит 110 миллиардов рублей средств федерального бюджета. Однако до майского роста цен на бензин вопрос перехода на газомоторное топливо не был столь актуален для частных российских автовладельцев.

Вместе с ростом цен на традиционное топливо возникла новая проблема. На многих автозаправках стали мошенничать. То есть заливать в бак столько, сколько туда не влезет по определению. Если объем залитого топлива реально превышает технические возможности автомобиля, доказать это несложно. Ни одна заправка не пойдет на конфликт. Но если водитель просто знает, что у него столько не влезет, то это не доказательство.

С газом такие махинации практически невозможны.

Пять мифов о газе

1 Главная и самая серьезная проблема, которая тормозит продвижение газа на рынок, - это заблуждение, что такие машины гораздо чаще загораются. Непроизвольно. И сгорают в секунды. Правда в том, что они сгорают в секунды. И такая проблема была актуальна, когда газовое оборудование ставили в каждом гараже. Сегодня ситуация изменилась.

Чтобы установить газобаллонное оборудование, необходима процедура внесения изменений в конструкцию транспортного средства. Провести эту процедуру могут только специализированные лаборатории. Профессиональные установщики, как правило, с ними работают. Поэтому риск сведен к нулю.

Конечно, если оборудование устанавливается в частном гараже, то шансы на его качество резко сокращаются. Как и шансы на постановку машины на учет.

2 Газ имеет большее октановое число. Это приводит к разрушению двигателя. Но это не так. В двигатель запрещено вливать топливо ниже указанного октанового числа. Больше - можно. В отличие от бензина, октановое число газа - от 100 до 110 единиц . Поэтому ни на одном режиме работы двигателя не возникает детонация. Высокое октановое число газа увеличивает мощность двигателя за счет высокой степени сжатия газовых двигателей. У газообразного топлива более широкий предел воспламеняемости по сравнению с бензином.

3 Двигатель теряет мощность. Теряет. Но очень незначительно. Тот, кто не рвет со светофора, кто не пытается возглавить гонку, этого даже не заметит. А миф о существенной потере мощности - очередной пережиток прошлого, когда газ ставили в гаражах и подвалах. Новое оборудование четвертого поколения практически не душит двигатель. Подача топлива настраивается под каждый клапан и регулируется большим количеством датчиков и блоком управления. Как результат - потери динамики автомобилей с ГБО 4-го поколения не превышают 5 процентов.

4 В машине больше не пахнет газом. Это тоже пережиток прошлого. Тем более что любая утечка не позволит пройти испытательную лабораторию. А если запах появился, то это говорит о неисправности оборудования.

5 Баллон занимает очень много места в багажнике. Это тоже миф десятилетней давности. Сейчас, помимо классических всем известных цилиндрических баллонов, применяются так называемые тороидальные баллоны. Установить их можно даже вместо запасного колеса. Так что жертвовать багажником не придется. Есть и другие места в машине, куда можно засунуть такой баллон, чтобы не лишиться пространства.

Двигатель становится чище

У газа в качестве заправки для автомобилей есть масса преимуществ. Он, по сравнению с нефтью, не производит побочных продуктов горения: это самый экологичный вид топлива, который соответствует нормам Euro-5 и Euro-6.

Газ увеличивает пробег автомобиля с одной заправки в 2 раза, что актуально при преодолении больших расстояний. Пропан-бутановая смесь не разжижает моторное масло, по сравнению с бензином обладает более низким октановым числом, что снижает риск детонации до нуля и минимизирует нагрузку на мотор, снижает износ двигателя и продлевает срок службы за счет того, что на деталях двигателя не образуются копоть и нагар. Срок службы свечей и масла увеличивается в среднем на 35 процентов.

Топливо в домашнем резервуаре

Газобаллонное оборудование можно установить двух видов. Для смеси пропан-бутан и для метана.

Смесь пропан-бутана продается практически на каждом углу. Имея в навигаторе список таких станций, несложно пересечь всю страну. При этом стоимость литра газа составляет 18-19 рублей. То есть более чем в два раза дешевле, чем бензина. При практически минимальной потере пробега.

Однако есть и еще более экономичный вид топлива - метан. Этот газ - восстанавливаемое топливо. Его можно произвести даже в "домашних", "дачных" условиях. Он производится из навоза кур, свиней, а также из силоса. При естественном перегнивании это процесс долгий. Но есть специальные устройства, которые с легкостью перегоняют одно в другое. Правда, "домашние" станции заправки обеспечат машину лишь небольшим пробегом в сутки.

Масштабные производства этого газа довольно локальны. Поэтому ими обеспечивают только пассажирский транспорт на недалеких расстояниях. Заправок метана для частных автомобилей еще поискать.

Хотя именно метан - самое экономичное топливо. Да и стоит 15 рублей за литр.

Но баллоны используются классические. А значит, разместить их в обычном автомобиле можно, только пожертвовав значительной частью багажника.

Количество заправок крайне ограниченно. А собственной заправкой на огороде можно обеспечить только короткие поездки. Таким образом, сейчас это сродни электромобилям, которые используются на очень короткие пробеги.

Кроме того, установка оборудования для пропан-бутана обойдется в 30 тысяч рублей в среднем. Для метана - от 50 до 100 тысяч.

Примечательно, что газ можно поставить и на дизельный двигатель. Дизель и так потребляет не много топлива. Но газ делает машину еще экономичнее. Правда, не намного. Дело в том, что солярка вспыхивает из-за высокого давления. А бензин и газ - от искры. Поэтому для запуска дизельного двигателя с газом требуется, чтобы в цилиндре была солярка. То есть расход дизеля все равно будет, но меньше.