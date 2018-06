Пол Маккартни выпустил новый сингл и сообщил о выходе альбома

Сегодня легендарный музыкант Пол Маккартни выпустил сингл с песнями I Don’t Know и Come On To Me. Они будут включены и в новый диск, который один из основателей The Beatles пообещал выпустить уже осенью.

Альбом выйдет на Capitol Records, а две первые премьеры - демонстрация того, сколь разноплановым он окажется. Ведь I Don’t Know - это красивая, простая и печальная, но успокаивающая душу баллада. А Come On To Me - уже задорный рок-хит.

В честь выхода сингла Пол Маккартни вновь прилетел в родной Ливерпуль и даже дал неожиданный концерт (причем заранее не анонсированный!) в небольшом Ливерпульском филармоническом пабе. Исполнил свои классические хиты, а заодно и впервые грянул Come On To Me перед зрителями.

Кстати

18 июня Полу Маккартни исполнилось 76 лет. Он по-прежнему в отличной концертной и спортивной форме. А в свой день рождения с удовольствием смотрел матч Англия - Тунис, сыгранный на чемпионате мира по футболу в России. И когда англичане победили со счетом 2:1, написал на своей странице в Instagram: "Спасибо Англии за подарок на день рождения! Я в восторге!"