Новости

Земекис, Куарон и дель Торо экранизируют книгу Роальда Даля "Ведьмы" 13:52
Совфед одобрил закон о блокировке карт банком при подозрении на хищение 13:51
Камчатского депутата привлекут к ответственности за езду на коне 13:48
В России расширилась линейка поставочных фьючерсов на топливо 13:45
По Крымскому мосту проехали полмиллиона автомобилей 13:45
Вышел трейлер новой комедии звезды 90-х Вупи Голдберг 13:37
В штабе Собянина предупреждают о фейковых сайтах в поддержку Собянина 13:35
СМИ: Мадридский "Реал" подписал вратаря украинской "Зари" 13:21
В ООН обеспокоились безнаказанностью украинских радикалов 13:20
Совфед разрешил детям из Беларуси бесплатно учиться в заграншколах РФ 13:20
Новосибирцы испекут 125-метровый пирог массой две тонны 13:19
Пол Маккартни выпустил новый сингл и сообщил о выходе альбома 13:15
В Забайкалье три человека погибли в ДТП 13:14
Главный синоптик Петербурга пообещал новый циклон с дождем 13:12
В Хамовниках ограничено движение из-за матча Португалия - Марокко 13:05
Гатилов: Причины выхода США из СПЧ ООН вызывают недоумение 13:00
Биатлонист Шипулин - футболисту Дзюбе: Тема, ты - король 12:56
Песков рассказал о реакции Путина на победу нашей сборной 12:54
Маттеус: Меня очень радует чемпионат мира в России 12:52
Ford и Volkswagen создадут альянс 12:50
Успехи сборной России спровоцировали ажиотажный спрос на атрибутику 12:43
Немецкое издание извинилось перед сборной России 12:43
В Киеве должникам начали отключать канализацию 12:35
По реновации в Москве до конца года расселят 70 домов 12:34
Актер Андрей Соколов впервые выйдет на сцену Театра наций 12:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
20.06.2018 13:15
Рубрика: Культура

Пол Маккартни выпустил новый сингл и сообщил о выходе альбома

Текст: Александр Алексеев
Фото: Rob Grabowski/Invision/AP Фото: Rob Grabowski/Invision/AP
Фото: Rob Grabowski/Invision/AP

Сегодня легендарный музыкант Пол Маккартни выпустил сингл с песнями I Don’t Know и Come On To Me. Они будут включены и в новый диск, который один из основателей The Beatles пообещал выпустить уже осенью.

Фото: Yui Mok//PA via AP
Пол Маккартни получил Орден кавалеров почета

Альбом выйдет на Capitol Records, а две первые премьеры - демонстрация того, сколь разноплановым он окажется. Ведь I Don’t Know - это красивая, простая и печальная, но успокаивающая душу баллада. А Come On To Me - уже задорный рок-хит.

В честь выхода сингла Пол Маккартни вновь прилетел в родной Ливерпуль и даже дал неожиданный концерт (причем заранее не анонсированный!) в небольшом Ливерпульском филармоническом пабе. Исполнил свои классические хиты, а заодно и впервые грянул Come On To Me перед зрителями.

Кстати

18 июня Полу Маккартни исполнилось 76 лет. Он по-прежнему в отличной концертной и спортивной форме. А в свой день рождения с удовольствием смотрел матч Англия - Тунис, сыгранный на чемпионате мира по футболу в России. И когда англичане победили со счетом 2:1, написал на своей странице в Instagram: "Спасибо Англии за подарок на день рождения! Я в восторге!"

Культура Музыка Рок

Главное сегодня

Чемпионат мира по футболу - 2018
Специальный проект
Чемпионат мира по футболу - 2018
Песков рассказал о реакции Путина на победу нашей сборной
В России может подорожать водка
Совфед назначил экс-министра Михаила Меня аудитором Счетной палаты
Нетаньяху поблагодарил США за выход из СПЧ ООН