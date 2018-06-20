Премьеры России и Беларуси вместе посмотрели футбольный матч
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев смотрел матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта в компании премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова. Об этом Медведев сообщил на своей странице в Facebook.
"За Россию болели вместе с белорусским коллегой Андреем Кобяковым. Победа!" - прокомментировал российский премьер совместную с Кобяковым фотографию.
Россияне во втором туре группы A в Санкт-Петербурге одержали победу над египтянами со счетом 3:1. Сборная РФ первой среди участников нынешнего чемпионата мира обеспечила себе выход из группы. Набрав шесть очков в двух матчах при разнице мячей 8:1, она имеет право на праздник. Теперь 25 июня в Самаре в заключительном матче группового этапа определится только итоговое место, которое займет наша команда, - первое или второе.
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