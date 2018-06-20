Президенты России и Сенегала поздравили друг друга

Встречу в Кремле лидеры России и Сенегала начали, как уже водится, с футбола.

Маки Салл получил поздравления с победой сенегальской сборной над командой Польши. По словам Владимира Путина, польская сборная - сильная, состоит из талантливых игроков. Так что победа очень ценна.

Еще Салл сказал, что для него большая честь стать первым президентом Сенегала, который увидел Кремль, и поблагодарил за прекрасную организацию чемпионата.

"Хотел бы отметить значительный рост товарооборота, - сказал Путин. - В прошлом году в три раза, а в начале этого года уже, по-моему, на сто процентов". Россия активно сотрудничает с Сенегалом в международных организациях, есть большие перспективы в ряде сфер. "Это касается инфраструктуры, промышленной кооперации, рыболовства", - перечислил российский лидер.

Сенегальский президент поздравил Путина с переизбранием на новый президентский срок и отметил хорошие перспективы развития сотрудничества. "Сенегал сейчас стоит на перепутье. Мы открыты к новым партнерствам. Помимо наших традиционных партнеров - Франции и США, мы заинтересованы в сотрудничестве с Китаем, Турцией и Россией, конечно. Мы считаем, что у России очень важное место", - заметил он. "У нас большие запасы газа и нефти. Мы хотели бы, чтобы Россия оказывала нам содействие, например, в оценке наших ресурсов, а также в целом во владении технологиями освоения наших месторождений", - предложил Салл.