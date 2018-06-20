Путин рассказал о позиции Москвы по взаимодействию с Советом Европы

Россия разделяет позицию о полноценном сотрудничестве с Советом Европы. Об этом Владимир Путин заявил в Кремле на встрече с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом.

"Мне хорошо известна ваша позиция по полноценному взаимодействию России с Советом Европы. Мы ценим эту позицию, разделяем ее, разумеется. Я так понимаю, что мы по этому вопросу сегодня и поговорим", - сказал российский лидер.

"Знаю, что у вас большая программа на этот раз в России, в том числе - и посещение матчей чемпионата мира по футболу. Надеюсь, вы не будете разочарованы", - заметил президент РФ.

Турбьерн Ягданд поздравил Владимира Путина с переизбранием с очень внушительным результатом и "с весьма успешным проведением чемпионата мира по футболу". "Мы вчера обедали с друзьями, но так, вполглаза, смотрели матч между Россией и Египтом, и были очень рады тому, что вы победили", - сообщил он.

"Сейчас много внимания уделяется решениям Европейского суда по правам человека. И некоторые, даже государства-члены, недовольны отдельными постановлениями суда. Но в целом государства-члены считают Европейский суд по правам человека, Европейскую конвенцию о правах человека очень важными. И мы тоже считаем, что для РФ, российского народа это очень важно", - заявил генсек Совета Европы и показал Путину брошюру на этот счет.

Ягданл сказал, что цель Конвенции и Страсбургского суда - помогать странам и сближать их. "Так что спасибо вам за эти 20 лет, спасибо вам за то, что вы по-прежнему привержены нашему сотрудничеству. Ну а о некоторых проблемах расскажу позже", - сказал он и встреча продолжилась без прессы.