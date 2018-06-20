Rado обновила коллекцию Open Heart

Первыми новыми моделями этого года у Rado стала линейка из трех скелетонов True Open Heart Automatic. Часы получились технически и визуально безупречные - глянцево-черные, шоколадно-коричневые и "цвета плазмы".

Автоматический механизм с запасом хода до 80 часов упакован в моноблок из сверхлегкой высокотехнологичной керамики и сапфирового стекла - материалов исключительно стойких к повреждениям и очень любимых швейцарским брендом. Сквозь окна в циферблате видны движущиеся детали механизма, пружина баланса и платина.

Стоит напомнить, что первая линейка True появилась в 2007 году, быстро вышла в топовые коллекции бренда и с тех пор не теряла популярности. В 2015-м True выпустили в новом дизайне, а в 2016-м первой модели часов True Rado Open Heart из новой коллекции была присуждена награда Red Dot Design Award. В 2018 году модель часов True Phospho, созданная в сотрудничестве со швейцарской студией дизайна Big Game, получила награды Red Dot Design Award и Good Design Award Australia.

Новые модели True Open Heart Automatic уже появились в недавно открывшемся бутике Rado на Никольской, 10.