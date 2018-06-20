В Татарстане увидела свет небольшая антология белорусской поэзии "Хуш килесез - калi ласка".

Известный деятель культуры, лауреат Государственной премии РФ, народный поэт Татарстана Ренат Харис перевел и собрал под одной обложкой стихотворения 30 белорусских поэтов.

Презентация сборника в Минске не случайно прошла в Литературном музее Янки Купалы. Народный поэт Беларуси во время Великой Отечественной был в эвакуации в деревне Печищи на берегу Волги. Сейчас там работает музей классика белорусского художественного слова.

Ренат Харис: Я давно влюблен в белорусскую поэзию. Фото: СОЮЗ

- В сборник я включил произведения поэтов разных поколений, - рассказал Ренат Харис. - Начал с Франциска Скорины, Франтишка Богушевича, Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Богдановича, Михася Чарота. Мне легко было составлять эту книгу. Во-первых, я давно влюблен в белорусскую поэзию. Когда-то, в 1970-е годы, мне довелось работать вместе с председателем Союза писателей Татарской АССР Заки Нури. А он воевал на Витебщине в партизанском отряде Константина Заслонова. Об этом периоде своей жизни писатель рассказал в книге "И мертвые мстили". Почетный гражданин Орши Заки Нури всегда дружил с белорусскими писателями, с Беларусью. А во-вторых, во многом составлению книги мне помог директор минского издательства "Мастацкая лiтаратура" Алесь Бадак.

В сборник, изданный в Казани, вошли и стихотворения наших современников - Миколы Чернявского, Виктора Гордея, Раисы Боровиковой, Леонида Голубовича, Михаила Позднякова, Миколы Метлицкого, Змитрока Морозова, Виктора Шнипа, Людмилы Рублевской, Алеся Бадака, Марии Кобец. Литературная молодежь представлена именами Татьяны Сивец, Юлии Алейченко. Перевел Ренат Харис на татарский и произведения русских поэтов Беларуси - Юрия Сапожкова и Валерия Казакова.