В Казани пенсионерки сшили портреты Роналду и Неймара
В столице Татарстана открылась выставка произведений лоскутного шитья, созданных пенсионерками к чемпионату мира по футболу-2018.
Экспозиция разместилась в Доме дружбы народов РТ. Главными среди десятка работ стали сделанные из лоскутов портреты нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду и форварда национальной команды Бразилии Неймара.
По словам директора дома дружбы народов Татарстана Ирека Шарипова, пожилые дамы из клуба "Казаночка" интересуются футболом и очень живо откликаются на крупные мировые события, отражая их в своем творчестве.
Напомним, в Казани в рамках мирового первенства 16 июня состоялся поединок между сборными Франции и Австралии. Впереди еще три матча группового этапа (20 июня игра сборных Ирана и Испании, 24 июня - Польши и Колумбии, 27 июня - Южной Кореи и Германии), а также один матч 1/8 финала и четвертьфинала.
Португалия - Марокко - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 14:44
В московских "Лужниках" в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира Португалия встречается с Марокко. После ничьи с испанцами команде Фернанду Сантуша нужно побеждать, чтобы рассчитывать на выход в плей-офф турнира
Москва ликует: как болели за Россию в фан-зоне на Воробьевых (видео) 13:40
Болельщики с размахом отметили успех сборной России. Тысячи российских и иностранных поклонников футбола собрались в фан-зоне на Воробьевых горах. Они поделились с "РГ" ожиданиями от игры и своими эмоциями после финального свистка
"Ты просто космос, Стас". В соцсетях празднуют победу России над сборной Египта 11:17
Победа российской сборной по футболу в матче против команды Египта стала одним из самых обсуждаемых событий в социальных сетях - хэштеги #ЧМ2018 и #РоссияЕгипет вышли в топ российских трендов Twitter