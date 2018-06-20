В Казани пенсионерки сшили портреты Роналду и Неймара

В столице Татарстана открылась выставка произведений лоскутного шитья, созданных пенсионерками к чемпионату мира по футболу-2018.

Экспозиция разместилась в Доме дружбы народов РТ. Главными среди десятка работ стали сделанные из лоскутов портреты нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду и форварда национальной команды Бразилии Неймара.

По словам директора дома дружбы народов Татарстана Ирека Шарипова, пожилые дамы из клуба "Казаночка" интересуются футболом и очень живо откликаются на крупные мировые события, отражая их в своем творчестве.

Напомним, в Казани в рамках мирового первенства 16 июня состоялся поединок между сборными Франции и Австралии. Впереди еще три матча группового этапа (20 июня игра сборных Ирана и Испании, 24 июня - Польши и Колумбии, 27 июня - Южной Кореи и Германии), а также один матч 1/8 финала и четвертьфинала.