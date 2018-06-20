В Петербурге откроют ночной авиарейс в Омск

С третьего июля авиакомпания S7 Airlines начинает ночные полеты по маршруту Санкт-Петербург - Омск.

Рейсы этого направления будут выполняться по вторникам и четвергам. Время в полете - чуть более трех часов. Так, вылетев из аэропорта Пулково в 20.35 (мск), самолет приземляется в Омске в 03.05 по местному времени. Обратный вылет - в 04.05 по местному времени, прилет в северную столицу - в 05.10 по мск.

Как сообщили "РГ" в авиакомпании, на такие перелеты есть значительный спрос. По данным опросов, омичи летают в Питер отдохнуть, а петербуржцы ведут в Сибири переговоры с деловыми партнерами и навещают друзей.