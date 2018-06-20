Внешний аудит подтвердил эффективность систем менеджмента АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Аудиторы международной сертификационной организации DQS выдали положительное заключение по итогам внешнего инспекционного аудита и продлили действие сертификатов систем менеджмента АО "Транснефть - Западная Сибирь" до 2019 года. Комиссия подтвердила полное соответствие реализуемых комплексных мероприятий Систем экологического менеджмента (СЭМ), энергетического менеджмента (СЭнМ), управления охраной труда (СУОТ) международным стандартам и требованиям.

Внешний инспекционный аудит проходил на объектах Красноярского районного нефтепроводного управления (филиал АО "Транснефть - Западная Сибирь"). Проверяющие отметили ряд положительных практик, которые применяются в производственных и бизнес-процессах предприятия.

В числе сильных сторон Системы энергетического менеджмента названо проведение тепловизионного обследования административных и производственных зданий предприятия в соответствии с утвержденным планом. Это позволяет своевременно выполнять необходимые корректирующие и ремонтные работы по устранению дефектов зданий, и тем самым сокращать затраты общества на отопление. Отдельно аудиторы отметили систематическую работу по популяризации принципов энергосбережения для разных целевых аудиторий: организацию тематических уроков для школьников, выпуск буклетов по теме энергосбережения и повышения энергетической эффективности производственных процессов. Кроме этого, аудиторы высоко оценили работу по модернизации индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) на объектах АО "Транснефть - Западная Сибирь". Только в 2018 году установка в ИТП контроллеров с функцией "дежурное отопление", регулирующих параметры теплоносителя в зависимости от дней недели и времени суток, обеспечит экономию для АО "Транснефть - Западная Сибирь" в размере 982 тыс. рублей.

Среди положительных практик СУОТ аудиторы отметили разработку и внедрение "Программы культуры здоровья". Ее главной задачей является реализация профилактических мероприятий с целью сокращения уровня профзаболеваний среди работников. Также при проверке знаний по требованиям охраны труда применяется дистанционная форма контроля с использованием систем видеофиксации и видеонаблюдения. Таким образом сокращаются финансовые затраты предприятия на командировку сотрудников в головной офис акционерного общества в г. Омске.

По направлению реализации Системы экологического менеджмента комиссией также было выдано положительное заключение. В числе позитивных примеров СЭМ аудиторы назвали готовность персонала предприятия к возможным нештатным аварийным ситуациям. В целях отработки оперативных действий персонала на предприятии проводятся учебно-тренировочные занятия. Так, только в 2017 году в зоне ответственности Красноярского РНУ состоялось 297 учебно-тренировочных занятий (УТЗ) по различным службам предприятия. Всего же по всем филиалам АО "Транснефть - Западная Сибирь" в 2017 году было проведено 1 148 УТЗ. Кроме того, представители российского отделения DQS отметили успешную реализацию производственного обучения персонала Красноярского РНУ вопросам рационального природопользования и организации работы с отходами разных классов опасности.

Как пояснил и. о. главного инженера АО "Транснефть - Западная Сибирь" Дмитрий Хрычев, заключение аудиторской комиссии подтвердило эффективность функционирования Систем экологического менеджмента, энергетического менеджмента и управления охраной труда в АО "Транснефть - Западная Сибирь". "Эти результаты достигаются благодаря модернизации производства, внедрению современных энергосберегающих и природоохранных технологий, пристальному вниманию к вопросам охраны жизни и здоровья работников", - добавил он.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"