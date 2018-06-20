Болельщики ЧМ назвали город с самым вкусным стрит-фудом

Специалисты определили города ЧМ-2018 с самой вкусной уличной едой. Опросив футбольных болельщиков и туристов в соцсетях, сервис бронирования Tvil.ru установил: по их мнению, лучший стрит-фуд - в городе на Неве. Особенно фанатам понравились шоколадки и пирожные, выполненные в виде футбольных мячей.

На втором месте в рейтинге находится Москва с ее калачами с начинкой. Третье место завоевала Самара, покорившая болельщиков своими раками и вяленой рыбой. Четвертое и пятое место - у Ростова-на-Дону и Казани. Эти города угодили гастрономическим пристрастиям болельщиков курниками и татарским пирогом "Зур Бэлиш".

Также Санкт-Петербург вошел в тройку лидеров по посещаемости матчей ЧМ-2018. Лидирует здесь Москва (в среднем - 61 тысяча болельщиков за матч), в Петербурге - 63,5 тысяч, а замыкает эту тройку Сочи (43,5 тысячи болельщиков за матч).

Кстати, стадион "Зенит-арена" установила новый рекорд посещаемости в прошедшем вчера матче между Россией и Египтом. Игру, согласно отчету ФИФА, посетили 64468 человек. Общая вместимость арены - 68 тысяч человек

https://rg.ru/2018/06/20/reg-szfo/sbornaia-rossii-vpervye-v-istorii-vyshla-v-plej-off-chm-po-futbolu.html