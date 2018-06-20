Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Календарь/Результаты Участники Стадионы
20.06.2018 11:56
Рубрика: Общество

Болельщики ЧМ назвали город с самым вкусным стрит-фудом

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Специалисты определили города ЧМ-2018 с самой вкусной уличной едой. Опросив футбольных болельщиков и туристов в соцсетях, сервис бронирования Tvil.ru установил: по их мнению, лучший стрит-фуд - в городе на Неве. Особенно фанатам понравились шоколадки и пирожные, выполненные в виде футбольных мячей.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Волонтеры из каких стран работают на ЧМ в Екатеринбурге

На втором месте в рейтинге находится Москва с ее калачами с начинкой. Третье место завоевала Самара, покорившая болельщиков своими раками и вяленой рыбой. Четвертое и пятое место - у Ростова-на-Дону и Казани. Эти города угодили гастрономическим пристрастиям болельщиков курниками и татарским пирогом "Зур Бэлиш".

Также Санкт-Петербург вошел в тройку лидеров по посещаемости матчей ЧМ-2018. Лидирует здесь Москва (в среднем - 61 тысяча болельщиков за матч), в Петербурге - 63,5 тысяч, а замыкает эту тройку Сочи (43,5 тысячи болельщиков за матч).

Кстати, стадион "Зенит-арена" установила новый рекорд посещаемости в прошедшем вчера матче между Россией и Египтом. Игру, согласно отчету ФИФА, посетили 64468 человек. Общая вместимость арены - 68 тысяч человек

https://rg.ru/2018/06/20/reg-szfo/sbornaia-rossii-vpervye-v-istorii-vyshla-v-plej-off-chm-po-futbolu.html
Новости чемпионата
В Калининграде испанским болельщикам поможет 86-летний волонтер 12:10
Уникальный снимок с автографом Яшина покажут болельщикам ЧМ на Урале 11:48
Дзюба установил два рекорда ЧМ-2018 11:26
Составлен рейтинг популярных закусок фанатов ЧМ-2018 11:20
"Ты просто космос, Стас". В соцсетях празднуют победу России над сборной Египта 11:17

"Ты просто космос, Стас". В соцсетях празднуют победу России над сборной Египта 11:17

Победа российской сборной по футболу в матче против команды Египта стала одним из самых обсуждаемых событий в социальных сетях - хэштеги #ЧМ2018 и #РоссияЕгипет вышли в топ российских трендов Twitter

Guardian: Россия - прекрасное место для проведения ЧМ-2018 10:52

Guardian: Россия - прекрасное место для проведения ЧМ-2018 10:52

По мнению британских журналистов, Россия "стала замечательным местом проведения ЧМ-2018". В издании The Guardian уверены, что многие любители футбола покинут страну с отличными воспоминаниями и другим взглядом на РФ

Станислав Черчесов: Главное - победа и радость наших болельщиков 00:56

Станислав Черчесов: Главное - победа и радость наших болельщиков 00:56

Сборная России впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Главный тренер команды Станислав Черчесов рассказал журналистам, за счет чего удалось обыграть египтян

Артем Дзюба: Наша сборная - это 23 брата 00:44

Артем Дзюба: Наша сборная - это 23 брата 00:44

Автор третьего мяча в ворота сборной Египта Артем Дзюба рассказал после матча, за счет чего удалось обыграть серьезного соперника и как теперь будут играть с Уругваем