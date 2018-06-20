Футболисты сборной Англии устроили заплыв на единорогах

Футболисты сборной Англии продолжают подготовку к очередному матчу на чемпионате мира-2018 в России. В перерывах между тренировками они находят себе разные занятия, не особенно, впрочем, отклоняясь от спорта.

Так, на базе в ленинградском Репино Джордан Пикфорд, Джесси Лингард и Гарри Магуайр устроили в бассейне заплыв на надувных единорогах. Фото с этой удивительной гонки позднее Лингард опубликовал в своем Twitter, не уточнив, правда, кто в итоге стал победителем.

Английская команда стартовала на ЧМ-2018 с непростой победы над Тунисом со счетом 2:1 - подопечные Гарета Саутгейта выиграли благодаря дублю Гарри Кейна. Следующим соперником "львов" станет сборная Панамы - эта игра состоится 24 июня в Нижнем Новгороде и начнется в 15:00 по московскому времени.