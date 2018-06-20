Футболисты сборной Англии устроили заплыв на единорогах
Футболисты сборной Англии продолжают подготовку к очередному матчу на чемпионате мира-2018 в России. В перерывах между тренировками они находят себе разные занятия, не особенно, впрочем, отклоняясь от спорта.
Так, на базе в ленинградском Репино Джордан Пикфорд, Джесси Лингард и Гарри Магуайр устроили в бассейне заплыв на надувных единорогах. Фото с этой удивительной гонки позднее Лингард опубликовал в своем Twitter, не уточнив, правда, кто в итоге стал победителем.
Английская команда стартовала на ЧМ-2018 с непростой победы над Тунисом со счетом 2:1 - подопечные Гарета Саутгейта выиграли благодаря дублю Гарри Кейна. Следующим соперником "львов" станет сборная Панамы - эта игра состоится 24 июня в Нижнем Новгороде и начнется в 15:00 по московскому времени.
Португалия - Марокко - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 14:44
В московских "Лужниках" в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира Португалия встречается с Марокко. После ничьи с испанцами команде Фернанду Сантуша нужно побеждать, чтобы рассчитывать на выход в плей-офф турнира
Москва ликует: как болели за Россию в фан-зоне на Воробьевых (видео) 13:40
Болельщики с размахом отметили успех сборной России. Тысячи российских и иностранных поклонников футбола собрались в фан-зоне на Воробьевых горах. Они поделились с "РГ" ожиданиями от игры и своими эмоциями после финального свистка
"Ты просто космос, Стас". В соцсетях празднуют победу России над сборной Египта 11:17
Победа российской сборной по футболу в матче против команды Египта стала одним из самых обсуждаемых событий в социальных сетях - хэштеги #ЧМ2018 и #РоссияЕгипет вышли в топ российских трендов Twitter