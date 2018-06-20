На Урале болельщики из Перу подняли флаг на границе Европы и Азии

Болельщики из Перу, приехавшие на Средний Урал, чтобы посетить матч своей сборной с командой из Франции, побывали на границе Европы и Азии.

Под впечатлением от экскурсии на место, где сходятся стороны света, перуанец Артуро Кампас поднял национальный флаг. "Меня переполняют эмоции. Я очень рад, что нахожусь в Екатеринбурге, и что мой флаг, моя страна тоже здесь", - цитирует иностранного гостя ТАСС.

Напомним, матч чемпионата мира по футболу между французами и перуанцами пройдет завтра на "Екатеринбург Арене". Футболисты уже прилетели в город, их болельщики продолжают пребывать.