На Урале болельщики из Перу подняли флаг на границе Европы и Азии
Болельщики из Перу, приехавшие на Средний Урал, чтобы посетить матч своей сборной с командой из Франции, побывали на границе Европы и Азии.
Под впечатлением от экскурсии на место, где сходятся стороны света, перуанец Артуро Кампас поднял национальный флаг. "Меня переполняют эмоции. Я очень рад, что нахожусь в Екатеринбурге, и что мой флаг, моя страна тоже здесь", - цитирует иностранного гостя ТАСС.
Напомним, матч чемпионата мира по футболу между французами и перуанцами пройдет завтра на "Екатеринбург Арене". Футболисты уже прилетели в город, их болельщики продолжают пребывать.
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