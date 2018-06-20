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20.06.2018 10:00
Рубрика: Спорт

Уругвай - Саудовская Аравия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Текст: Анастасия Комарова

Сегодня в Ростове-на-Дону состоится матч второго тура чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и Саудовской Аравии. Матч имеет большое значение для обеих команд.

Уругвай в случае победы обеспечит себе выход в плей-офф, а Саудовская Аравия, напротив, в случае поражения лишится шансов на выход из группы. Накануне сборная России обыграла Египет, тем самым именно россияне сейчас лидируют в группе A с шестью очками.

Фото: Александр Демьянчук/ ТАСС
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Команде Уругвая придется доказывать статус фаворитов после не самой яркой победы с минимальным счетом над командой Египта в первом матче.

Отметим, что матч с Саудовской Аравией будет 100-м в карьере Луиса Суареса за сборную Уругвая. Он станет пятым среди уругвайских игроков по количеству матчей за национальную команду. Кроме того, все ждут от Суареса забитых мячей - в матче с Египтом он не сумел отличиться.

А Саудовская Аравия попытается заработать первые очки на этом чемпионате. Команде надо поскорее забыть результат первого матча - 0:5 в игре с Россией.

Судить матч назначен Клеман Тюрпен из Франции, его ассистенты - Николя Дано, Сириль Грингор, Резервный судья и резервный ассистент - Джон Питти и Габриэль Виктория соответственно.

Текстовая онлайн-трансляция матча Уругвай - Саудовская Аравия начнется в 18.00 по московскому времени.

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