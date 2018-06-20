В Челябинске возбуждено дело по факту взрыва в жилом доме

Уголовное дело после взрыва в жилой пятиэтажке в Челябинске возбудил региональный Следственный комитет.

Напомним, сегодня днем в квартире дома на улице Липецкая рванула газовоздушная смесь, скопившая из-за дырявого пятилитрового баллона. Ударной волной выбило стекла в нескольких квартирах, пострадали перегородки между помещениями. Одна из жительниц дома оказалась заперта в своей собственной квартире из-за перекосившейся двери - выбраться ей помогали спасатели мобильного отряда.

После ЧП в больницу были госпитализированы мать и ее 10-летний сын, жильцы взорвавшейся квартиры: у обоих сильные ожоги и крайней тяжелое состояние.

"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ - причинение тяжкого вреда здоровью. Выясняются обстоятельства случившегося", - констатирует пресс-служба СК области.