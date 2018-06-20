В Екатеринбург на матч с Перу прилетела сборная Франции

Сегодня в столицу Среднего Урала прибыла футбольная сборная Франции. На матче группового этапа чемпионата мира, который пройдет на "Екатеринбург Арене", они сыграют с национальной командой Перу. Встреча состоится 21 июня.

В аэропорту Кольцово команду с нетерпением ждало множество поклонников. Среди них были как граждане России, так и французские болельщики, борт которых приземлился немногим раньше самолета сборной. К сожалению, встретиться с кумирами фанатам не удалось. Едва сойдя с трапа авалайнера, французские футболисты отправились в гостиницу.

Напоминаем, 16 июня команда Франции встретилась со сборной Австралии. Матч на "Казань Арене" завершился в пользу французов - они обыграли соперников со счетом 2:1. Для команды Перу групповой этап пока складывается не так удачно - ранее их, забив единственный гол, победила сборная Дании.