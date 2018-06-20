Семья из Перу воссоединилась на ЧМ-2018 в Екатеринбурге

В Екатеринбург, где проходит сейчас чемпионат мира по футболу, продолжают прибывать иностранцы. На носу матч Франция-Перу (он состоится уже завтра, 21 июня). А пока гости отдыхают в барах, музеях и даже встречают родственников, которых давно не видели.

В музее истории Екатеринбурга, где выставлены советские фотографии футбольных команд Уралмашзавода, корреспонденту "РГ" удалось пообщаться с дружной семьей из Перу.

- Мама, папа, брат и дядя, - представляет членов семейства Гонзало Москьера. - Мы приехали впятером. Я сам живу в Милане, а мои родственники остались в Перу. Чемпионат мира - повод для нашей встречи.

На вопрос, почему для воссоединения семья они выбрали именно Екатеринбург, Гонзало ответил, что причин две.

- Во-первых, мы очень ждем матч Перу-Франция. Я слежу за нашими командами с детства. Во-вторых, нам действительно нравится ваш город.

Гости отметили, что первые места, куда им хочется попасть - цирк и Музей боевой славы Урала.

- От Екатеринбурга, если честно, мы ждали чего-то советского, - добавляет Мануель. - Думали, увидим много красных звезд и других специфических символов. Странно, что этого почти нет, ведь о периоде СССР больше всего пишут в учебниках и книгах. Ваш город цветет, здесь много фонтанов. Тут очень хорошо.

Перуанских гостей очень удивили снимки экспозиции:

- У нас, конечно, тоже играют в футбол, но что бы прям на производствах и фабриках…Такого точно нет! Это только в вашей стране.