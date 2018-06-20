Роналду признан лучшим игроком матча Португалия - Марокко
Сборная Португалии одержала победу над командой Марокко в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу-2018 со счетом 1:0. Лучшим игроком встречи был признан капитан португальцев Криштиану Роналду.
Именно он стал автором единственного мяча в этой встрече, забив в падении головой после подачи с угла поля. Таким образом, Криштиану довел личный счет голов на этом турнире до четырех - в первом туре, напомним, он оформил хет-трик в игре с Испанией (3:3).
Набрав четыре балла, сборная Португалии временно возглавила турнирную таблицу группы В. Однако уже сегодня вечером ее могут догнать испанцы в случае победы над Ираном. И напротив, если выиграет сборная Ирана, то именно она выйдет на первое место в группе, так как у нее уже есть три очка после успешной игры с марокканцами (1:0).
Матч между сборными Ирана и Испании состоится сегодня вечером в Казани и начнется в 21:00 по московскому времени. "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
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