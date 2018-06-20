Гол Роналду принес Португалии первую победу на ЧМ-2018

Для марокканцев сегодняшняя встреча была судьбоносной. Неожиданно уступив в первом матче Ирану, "львы" поставили себя в крайне неудобное положение. И спасти их могла только победа над португальцами.

Что касается Роналду и компании, то после вполне приемлемой ничьей с Испанией они оказались в не самой плохой ситуации. Будем откровенны - Марокко и Иран слабее уровнем "красной фурии". И обыгрывать их португальцы обязаны. Особенно когда у них в составе есть такой футболист как Роналду.

Лидера "Реала" ничто не способно смутить. И даже скандирование марокканскими болельщиками, коих в "Лужниках" было тысяч под десять, фамилии Лионеля Месси, ничуть не повлияло на Криштиану. Уже на четвертой минуте от вывел свою команду вперед, точно пробив головой после подачи с углового.

С четырьмя голами Роналду обошел Дениса Черышева в списке лучших бомбардиров чемпионата мира. Кроме того, он стал лучшим снайпером в истории европейских сборных с 85-ю мячами, обойдя великого венгра Ференца Пушакаша.

Несмотря на преимущество португальцев по счету, игра в первом тайме была равной. Марокканцы выглядели ничуть не хуже соперника, а временами и лучше. На 25-й минуте "львы" могли рассчитывать на пенальти, но арбитр Марк Гейгер на углядел нарушения правил на Нордине Амрабате.

В самом начале второй половины Роналду обязан был забивать второй мяч. Но с убойной позиции Криштиану пробил выше ворот. Марокканцы ответили на это супермоментом. Юнес Беланда здорово пробил головой, но Руй Патрисиу вытащил мяч в эффектном прыжке. На 60-й минуте сравнять счет мог капитан "львов" Мехди Бенатия. Неожиданно для всех оказавшись в чужой штрафной, он отыскал возможность ударить по воротам. Мяч пролетел над перекладиной.

Все тот же Бенатия упустил еще один шанс. После подачи со штрафного защитник "Ювентуса" неточно пробил головой. Ну а последнюю возможность принести своей команде ничью упустил Хаким Зиеш. Он ворвался в штрафную с правого фланга, но попал в защитника. Как итог - 1:0 в пользу португальцев.

В следующем туре Роналду и компания встретятся 25 июня с Ираном, а марокканцы в тот же день сыграют с Испанией.