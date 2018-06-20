Роналду стал лучшим бомбардиром в истории среди европейских сборных
Португалец Криштиану Роналду установил очередной рекорд. Открыв счет в матче против Марокко на чемпионате мира-2018, он превзошел венгра Ференца Пушкаша и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров европейских сборных. В активе форварда "Реала" 85 мячей в 152 встречах.
Что касается мирового рекорда, то он по-прежнему принадлежит бывшему нападающему сборной Ирана Али Даеи. На международном уровне он забил 109 мячей.
Остается добавить, что Роналду обогнал полузащитника российской сборной Дениса Черышева в списке лучших снайперов ЧМ-2018. В двух матчах на счету Криштиану четыре гола, Черышева - три.
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