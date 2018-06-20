Португалия - Марокко - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

В московских "Лужниках" в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира Португалия встретится с Марокко.

После сумасшедшей игры с испанцами, которая закончился вничью 3:3, команде Фернанду Сантуша нужно обязательно побеждать, чтобы рассчитывать на выход в плей-офф турнира.

Вся надежда чемпионов Европы на Криштиану Роналду. Форвард "Реала" не только тащит сборную своей страны, но и штампует рекорды один за другим.

Впрочем, и Марокко некуда отступать. В прошлом матче африканцы с минимальным счетом уступили Ирану - 0:1. Так что еще одно поражение сделает последний тур для них пустой формальностью.

Главным арбитром сегодняшней игры назначен Марк Гейгер из США. Онлайн-трансляция матча Португалия - Марокко начнется 20 июля в 15:00 по московскому времени.