Португалия - Марокко - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
В московских "Лужниках" в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира Португалия встретится с Марокко.
После сумасшедшей игры с испанцами, которая закончился вничью 3:3, команде Фернанду Сантуша нужно обязательно побеждать, чтобы рассчитывать на выход в плей-офф турнира.
Вся надежда чемпионов Европы на Криштиану Роналду. Форвард "Реала" не только тащит сборную своей страны, но и штампует рекорды один за другим.
Впрочем, и Марокко некуда отступать. В прошлом матче африканцы с минимальным счетом уступили Ирану - 0:1. Так что еще одно поражение сделает последний тур для них пустой формальностью.
Главным арбитром сегодняшней игры назначен Марк Гейгер из США. Онлайн-трансляция матча Португалия - Марокко начнется 20 июля в 15:00 по московскому времени.
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