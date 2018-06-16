Криштиану торжествует. Ловчев - о феноменальном Роналдо

Португалец забивал как хотел - с пенальти, после ошибки вратаря, со штрафного - никто и ничто его не могло остановить. Может быть, Роналдо сейчас в такой форме, что способен в одиночку привести сборную Португалии к победе на чемпионате мира? Не надо забывать, что в России португальцы в ранге сильнейшей команды континента - два года назад они победили на Евро.

С 11.00 (мск) в эфире программы "Футбол на высоте" (она выходит на нашем сайте каждый день во время чемпионата мира) на этот и другие вопросы ответит Евгений Ловчев - лучший футболист Советского Союза 1972 года, посол чемпионата мира-2018 от Сочи, где состоялся этот незабываемый матч.

Тем временем соперники сборной России провели матч в Екатеринбурге: Уругвай на последних минутах обыграл Египет 1:0. Правда, египтяне ожидаемо вышли на поле без Мохаммеда Салаха.

Он наверняка выйдет на поле в следующей игре - против России 19 июня. Российская команда уже готовится к этому матчу в Новогорске. Александр Головин, который после матча-открытия попал на обложки зарубежных газет, признался, что не мог уснуть до четырех утра. Что он сможет показать в игре против Египта?

Главные темы программы:

* Криштиану Роналдо: он инопланетянин?

* Давид Де Хеа: почему один из лучших вратарей мира совершил грубую ошибку?

* Лидера берегут для игры с Россией: что Россию ждет в игре с Египтом Салаха?

* Самый футбольный день: чего ждать сразу от четырех матчей дня?

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