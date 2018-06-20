Ростуризм начал классифицировать санатории по уровню услуг

Ростуризм начал присваивать российским санаториям категории по уровню предоставляемых ими услуг. Сертификация идет в добровольном порядке, сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Сафонов напомнил, что Ростуризм совместно с Российской академией наук и научными организациями разработал систему добровольной классификации санаториев по уровню и качеству предоставляемых услуг: "стандарт", "бизнес" и "премиум". Десять первых санаториев: три в Ставропольском крае и семь в Алтайском - уже получили сертификаты о присвоении им классификации раздела, уточняет ТАСС со ссылкой на данные Олега Сафонова.

В Ростуризме рассчитывают, что сертификация будет способствовать дальнейшей популяризации отдыха в санаториях и активному продвижению услуг российского санаторно-курортного комплекса в России и за рубежом.

Тем временем

Ростуризм прогнозирует рост турпотока в Крым из-за открытия Крымского моста и автомобильного движения по нему. По прогнозам ведомства, число туристов в 2018 году вырастет на 20% и превысит 6,5 миллиона человек.