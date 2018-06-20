Штраф за нарушение правил проезда ж/д переезда вырастет в 5 раз

Госдума приняла в первом чтении проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым ответственность за нарушение правил пересечения железнодорожного переезда будет значительно увеличена.

Вносятся поправки в статью 12.10 КоАП. В части 1 этой статьи, помимо пересечения железнодорожного пути вне переезда, выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме или запрещающем сигнале светофора, добавляется новая формулировка. Водителя накажут за проезд через нерегулируемый переезд, если к нему в пределах видимости приближается поезд, локомотив или дрезина. За любое из этих нарушений водителю будет грозить штраф 5 тысяч рублей, вместо сегодняшней одной тысячи.

Также остается возможность за такое нарушение лишиться прав на срок от 3 до 6 месяцев. Напомним, что за повторное нарушение водителям грозит лишение прав на 1 год.

Ужесточение ответственности за эти нарушения внесло в Госдуму правительство в связи с тем, что нынешняя мера ответственности не соответствует той степени общественной опасности, которая возникает при нарушении правил движения через железнодорожные пути.

Как правило, нарушение правил проезда ж/д переездов заканчиваются трагически. Уже в этом году в России произошло несколько смертельных аварий на переездах. Один из самых громких случаев произошел во Владимирской области. Автобус с пассажирами заглох на переезде. В него врезался поезд Санкт-Петербург - Нижний Новгород, несколько человек погибли.

Но чаще всего аварии происходят на нерегулируемых переездах. Водители зачастую игнорируют знак "Стоп" перед переездом и, не убедившись в безопасности, выскакивают на переезд. Между тем, автомобиль остановить гораздо проще, чем поезд. Тормозной путь состава может составлять до 2 тысяч метров. Только в той аварии во Владимирской области тормозной путь поезда составил 740 метров - и это при применении экстренного торможения.

Согласно данным Госавтоинспекции, в 95 процентах случаев аварий на переездах виноваты сами водители. Наиболее частое нарушение - это проезд на запрещающий сигнал светофора. В результате происходит авария. И их количество растет. По данным Госавтоинспекции, в 2017 году на ж/д переездах произошло 242 ДТП. Это на 17,5% больше, чем в 2016. В них погибло 94 человека. А это уже на 62,1% больше, чем годом ранее. Ранения в них получили 317 человек, что на 23,3% больше, чем в предыдущем году.