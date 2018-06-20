Сорокин сообщил об интересе к чемпионату мира у 80-летних бабушек

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин уверен, что чемпионат мира в России завоевывает разную аудиторию, благодаря успешному выступлению сборной России.

- Успех сборной России привлекает к чемпионату мира людей, которые в противном случае и не обратили бы на него внимания. Даже 80-летние бабушки смотрят сейчас на наших ребят. Люди благодаря им начинают интересоваться чемпионатом мира. Так он завоевывает новую аудиторию, - отметил Алексей Сорокин.