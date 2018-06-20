Сорокин сообщил об интересе к чемпионату мира у 80-летних бабушек
Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин уверен, что чемпионат мира в России завоевывает разную аудиторию, благодаря успешному выступлению сборной России.
- Успех сборной России привлекает к чемпионату мира людей, которые в противном случае и не обратили бы на него внимания. Даже 80-летние бабушки смотрят сейчас на наших ребят. Люди благодаря им начинают интересоваться чемпионатом мира. Так он завоевывает новую аудиторию, - отметил Алексей Сорокин.
Иран - Испания - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 21:00
Этим вечером на "Казань Арене" встречаются лидер и фаворит группы B чемпионата мира по футболу - сборные Ирана и Испании. Сайт "РГ" проводит онлайн-трансляцию матча
Сборная России официально оформила выход в плей-офф ЧМ-2018 20:24
Сборная России официально стала участником 1/8 финала домашнего чемпионата мира по футболу. Это произошло после того, как уругвайцы одержали победу над Саудовской Аравией со счетом 1:0
Уругвайцы победили Саудовскую Аравию благодаря голу Суареса 20:14
Сборная Уругвая одержала победу над командой Саудовской Аравии в матче чемпионата мира. Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:0. В итоге Уругвай вместе со сборной России досрочно вышел в плей-офф турнира