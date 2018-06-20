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20.06.2018,  
12:32
Текст: Антон Валагин

США передадут Турции F-35, несмотря на запрет Конгресса

В четверг на авиазаводе Lockheed Martin в Форт-Уэрте, Техас состоится церемония передачи Турции двух иcтребителей пятого поколения F-35.

Фото: U.S. Air Force photo/Senior Airman Julius Delos Reyes / wikimedia.org
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После церемонии самолеты перегонят на авиабазу Люк в Аризоне, где турецкие пилоты и технический персонал будут учиться работать на новой технике, сообщил телеканал CNN со ссылкой на официального представителя Пентагона Майка Эндрюса.

Турция намерена приобрести более сотни F-35, однако сделка оказалась под угрозой срыва после заключенного Анкарой контракта на покупку российских систем ПВО С-400. Вашингтон предупредил турецкие власти о возможной заморозке поставок. 19 июня Сенат США принял поправки в военный бюджет на 2019 год, выводящие Турцию из международной программы по созданию F-35.

В ответ Анкара пообещала найти замену американским истребителям. В качестве альтернативы рассматривается российский самолет Су-57.

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Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
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