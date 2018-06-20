Станислав Черчесов: Главное - победа и радость наших болельщиков

Станислав Черчесов: Египтянам надо было выиграть, они должны были, чтобы сохранить шансы, а мы хотели это сделать. Совершенно разные психологические полярности. Мы знаем прекрасно, что Египет не всегда справляется со словом "надо", потому что не могут играть первым номером так, как вторым. Мы все это учли. Вопрос Салаха, о котором мы вчера спрашивали, тоже надо было решать. Утром Жирков дал добро на матч, потому что несколько дней его нога была не в том состоянии. Поэтому мы уже четко понимали, как против Салаха действовать. И, по большому счету, то, что задумали, нам удалось.

Сегодня самый счастливый день в вашей жизни?

Станислав Черчесов: Надеюсь, он еще предстоит.

В первом тайме в завершающей стадии не очень хорошо получалось, а во втором все сложилось. Количество перешло в качество?

Станислав Черчесов: Самое главное - повторять то, что мы задумали. В конце концов, соперник один раз не добежит, второй. И все равно используем тот момент. Все команды готовы 45 минут играть и быть концентрированными. Чем дольше игра длится, тем становится сложнее. Кстати, нас это тоже касалось, когда мы играли с французами, аргентинцами, и так далее. Сегодня чем дольше игра длилась, тем больше сопернику надо было делать результат. Он стал нервничать, торопиться, им надо было отыгрываться. Естественно, мы этим воспользовались и забили еще пару мячей. Жалко, что пропустили. Не знаю, был пенальти или нет. Но там 50 человек смотрели повтор. Раз дали, значит был. Главное - три очка и радость наших болельщиков.

Почему вы решили выпустить с первых минут именно Дзюбу, а не Смолова? Можно ли теперь Артема называть первым номером из нападающих нашей сборной.

Станислав Черчесов: Мы знали, против кого играть, и соперника изучаем. Со стороны может показаться, зачем играть большим нападающим с большими защитниками. Но мы изучили не один их матч и знали, когда им сложно. Независимо от того, забил бы Смолов в первом матче или нет, все равно предпочтение мы бы отдали Дзюбе. Во-первых, он в хорошем состоянии. Во вторых, в тактическом плане он нам в этой игре больше подходил. То, что планировали, сработало. Что касается основных или запасных, у нас их нет. Есть стартовый состав. Вы сами прекрасно видели, насколько у нас лавочка была "живая". Все футболисты, независимо от того, играют они или нет, поддерживали команду. Неслучайно у нас уже две победы. Это говорит о том, что в коллективе все нормально. Каждый выполняет свою роль, которая для команды важна. Все 23 футболиста, которые в обойме, должны быть готовы. Ни в одном футболисте у нас сомнений нет. Надо теперь восстановиться, подобрать раненых, посмотреть, кто на что готов, и готовиться к следующему матчу.

У вас были проблемы с травмированными перед чемпионатом мира. Вас удивляет скорость, с которой удалось устранить эти проблемы?

Станислав Черчесов: Вы уже два раза повторили слово "проблемы", а мы его вообще не любим и в нашем в лексиконе его нет. Есть вопросы, которые по мере поступления мы решаем. Мы давно выбрали свою линию по поводу игроков, их оснащенности, личностных качеств. И прекрасно знали, в какую сторону двигаемся. Мы прошли сбор, учли те недочеты, которые были перед Кубком Конфедераций и не позволили нам сыграть более успешно. Мы рады, что две победы у нас уже есть, и что мы доставляем удовольствие нашим болельщикам. А проблем у нас нет, не было и не будет.

Удивила ли вас сборная Египта? Может быть, шокировала? И что скажете об игре Салаха?

Станислав Черчесов: Шокировала или удивила - это вам отвечать на такой вопрос. Мы готовились к конкретному матчу, мы их четко проанализировали. Очень много информации дала последняя игра с Уругваем.

Мы смотрим на свою команду. Моя команда меня порадовала тактической дисциплиной. Понятно, были и технические огрехи. А как сыграл футболист сборной Египта - пусть оценит его тренер. Я буду оценивать только свою команду.

Задачу-минимум вы выполнили, причем досрочно. А какая задача-максимум?

Станислав Черчесов: Сейчас задача-максимум прилететь в Новогорск, хорошо выспаться, завтра провести восстановительную тренировку, еще раз выспаться. И тогда уже правильные мысли будут в голову, надеюсь, не лезть, а прыгать.