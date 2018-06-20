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20.06.2018 19:21
Рубрика: В мире

В Киргизии по обвинению в коррупции арестован второй экс-премьер

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)

Скандал вокруг ТЭЦ столицы Киргизии привел на нары бывшего премьера - Жанторо Сатыбалдиева, возглавлявшего коалиционное правительство республики в 2012-2014 годах. Ему предъявлено обвинение в коррупции. Это второй бывший глава правительства, арестованный за последнее время.

Расследованием уголовного дела, фигурантом которого стал Сатыбалдиев, занимаются спецслужбы Киргизии. Бывшего премьер подозревают в причастности к махинациям вокруг модернизации ТЭЦ столицы Киргизии, на которой прошлой зимой произошла авария.

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Суд избрал в отношении отставного чиновника меру пресечения в виде ареста. Сатыбалдиева водворили в следственный изолятор Госкомитета национальной безопасности. Сам экс-премьер заявил журналистам, что не считает себя виновным.

Жанторо Сатыбалдиев стал вторым по счету премьером, арестованным спецслужбами по делу об аварии на ТЭЦ. Ранее под стражу был взят Сапар Исаков, отправленный в отставку с поста главы правительства несколько недель назад.

Уголовное дело, связанное с модернизацией ТЭЦ, Госкомитет нацбезопасности Киргизии завел после аварии на энергообъекте прошлой зимой. Часть столицы на время лишилась отопления. ЧП произошло в период аномальных морозов. Незадолго до аварии единственная теплоцентраль Бишкека прошла модернизацию. Проектом занималась китайская компания.

В рамках уголовного дела кроме двух премьеров задержаны представители топ-менеджмента энергоотрасли республики.

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