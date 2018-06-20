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20.06.2018 15:08
Рубрика: Происшествия

В Россию экстрадирован один из самых разыскиваемых киллеров

Текст: Иван Петров
Одним из рейсов из Вены в Москву под спецконвоем доставлен один из самых разыскиваемых в России киллеров 47-летний Аслан Гагиев. Передача подследственного произошла в аэропорту австрийской столицы. Австрийские полицейские доставили Гагиева и передали сотрудникам Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России, которые и доставили его уже в Москву.

"Аслан Гагиев обвиняется в причастности к десяткам заказных убийств, в том числе руководителей правоохранительных органов, крупных чиновников и известных бизнесменов", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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По некоторым данным, на счету самого Гагиева и его банды около 60 жертв. В настоящее время Гагиеву вменяется целый букет криминальных статей - "организация преступного сообщества", "бандитизм", "убийство", "незаконное приобретение или сбыт оружия" и "мошенничество".

В пресс-центре МВД напомнили, что ранее Гагиеву удалось скрыться от правоохранительных органов. После чего он был объявлен в международный розыск, это произошло в октябре 2014 года по запросу МВД по Республике Северная Осетия - Алания. В январе 2015 года Гагиев был задержан в Австрии.

Теперь активные следственные действия в отношении Гагиева будут возобновлены. Что из них ранее были задержаны и уже приговорены к длительным срокам заключения.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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В частности, в мае 2016 года входивший в ОПГ Гагиева Олег Дзарахохов получил по приговору суда 19 лет колонии. Еще ранее - в сентябре 2015 года - получили наказание и другие участники банды Гагиева. Некоторым членам преступной группировки, в том числе одному из ее лидеров Олегу Гагиеву, назначили пожизненный срок.

По данным следствия, созданная и возглавляемая уроженцем Грузии Асланом Гагиевым ОПГ начала криминальную деятельность в 2004 году. Банда насчитывала более 50 человек. Убийства и другие преступления члены ОПГ совершали в Москве, Московской области и Северной Осетии.

Среди наиболее резонансных преступлений, совершенных бандой Гагиева, - убийства в 2008 году мэра Владикавказа Виталия Караева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева.

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