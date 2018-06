В Сети появилось фото воссоединившейся спустя 35 лет группы ABBA

В официальном Instagram-аккаунте легендарного шведского поп-коллектива ABBA появилось фото, которое иначе как эпичным назвать не получится.

Снимок, размещенный менеджером группы Йорелем Хансером, запечатлел участников проекта, еще раз объединившихся спустя 35 лет после распада группы.

Публикация от @abbaofficial 7 Июн 2018 в 10:14 PDT

Агнета Фельтског и Анни-Фрид Лингстад - в наушниках, в студии, перед микрофонами. Бьорна Ульвеуса и Бенни Андерссона непосредственно на фото нет, но они присутствуют незримо - сидят с другой стороны стекла, за пультом.

"Фрида, Агнета, Бьорн и Бенни в стокгольмской студии RMV записывают пару новый песни! Их релиз - в конце этого года", - анонсирует подпись менеджера.

Напомним. Сейчас группа готовит мировой тур, в который, к сожалению, сами музыканты не поедут: на гастроли отправятся их голограммы, "аббатары". Которые "исполнят" как проверенные десятилетиями хиты, так и новые треки - I Still Have Faith In You и Don't Shut Me Down.