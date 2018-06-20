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20.06.2018 23:36
Рубрика: Спорт

Видео: Футболист сборной Ирана сделал сальто, вбрасывая мяч из аута

Текст: Данила Жиляев

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футолу-2018 между сборными Испании и Ирана ознаменовался не только минимальной победой испанцев и жесткой борьбой, но и эффектными действиями футболистов.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Так, на последних секундах встречи полузащитник иранской команды Милад Мохаммади, выступающий, кстати, за грозненский "Ахмат", поразил зрителей великолепной физической формой. Вбрасывая мяч из аута, он неожиданно для всех сделал сальто.

При этом он перехитрил всех, не бросив мяч в поле - это он сделал уже из нормального положения. Осталось не совсем понятным, зачем понадобился такой акробатический трюк, но нельзя не признать, что выглядело это крайне эффектно.

Сборная Испании одержала победу над Ираном со счетом 1:0 благодаря голу Диего Косты. В заключительном туре группового этапа испанцы сыграют с командой Марокко, а Иран встретится с Португалией.

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