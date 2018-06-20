Испания победила Иран и догнала Португалию в группе на ЧМ-2018

Испанцы в этой встрече казались фаворитами по определению, однако было бы в корне неверно утверждать заранее, что игра с Ираном станет для пиренейцев легкой прогулкой. Иранцы известны надежной игрой в обороне, и они в очередной раз это подтвердили. Практически весь первый тайм прошел в бесплотных потугах игроков сборной Испании пробиться сквозь защиту соперника, но эти попытки не увенчались успехом. Равно как не привели к результату и немногочисленные стандартные положения.

Однако в начале второй половины встречи испанцы все же сумели продавить оппонентов стараниями Диего Косты, который прорвался в чужую штрафную и нанес удар. Мяч курьезным образом попал в защитника, отскочил в ногу Косте и уже от нее полетел в пустой угол ворот. Иранский голкипер Алиреза Беиранванд, как ни старался, дотянуться до мяча не смог.

Впрочем, сборная Ирана имела реальный шанс отыграться: более того, мяч побывал в сетке испанских ворот. Прекрасно знакомый российским любителям футбола Саид Эзатоллахи в суматохе протолкнул мяч в ворота и бросился праздновать. На поле выбежали члены тренерского штаба сборной Ирана и запасные игроки, а фанаты были вне себя от восторга. Однако радовались они рано: после просмотра видеоповтора судьи зафиксировали положение вне игры, и мяч засчитан не был.

После этого обе команды имели еще по нескольку моментов. Испанцы едва не забили второй мяч, но защитник иранской команды, буквально распластавшись на линии ворот, не дал снаряду достичь цели. Подопечные Фернандо Йерро бросились к арбитру, утверждая, что иранец подыграл себе рукой, но рефери Андрес Кунья зафиксировал фол в атаке. А вскоре уже команда Ирана остро атаковала, но опасный прострел в чужую штрафную получился безадресным: находившийся на острие Сердар Азмун чуть-чуть не дотянулся до мяча.

Финальный свисток зафиксировал победу испанцев со счетом 1:0. Таким образом, они набрали четыре очка и догнали по баллам Португалию. В первом туре между собой испанцы и португальцы, напомним, сыграли 3:3, а ранее сегодня Криштиану Роналду и компания также со счетом 1:0 победили марокканцев.

Однако Иран еще не потерял шансов на выход из группы, пусть для этого подопечным Карлуша Кейруша и предстоит решить задачу, кажущуюся невыполнимой: в заключительном туре группового этапа переиграть Португалию. Испанцы же встретятся со сборной Марокко.