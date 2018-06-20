Иран - Испания. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
Этим вечером главный казанский стадион принимает очень интересный матч. В рамках стартовавшего вчера с очередной победы сборной России второго тура чемпионата мира встретятся текущий лидер и изначальный фаворит группы B - Иран и Испания.
Сборная Ирана, неплохо знакомая нам команда с тремя представителями РФПЛ в составе, вырвала победу в исключительно драматичном матче с Марокко - единственный гол в той встрече на "Санкт-Петербурге" в собственные ворота за несколько секунд до финального свистка забил Азиз Бухаддуз.
Испанцы стартовали менее счастливо: в одном из самых ярких - как по вывеске, так и содержательно - матчей группового турнира они не смогли одолеть португальцев. К тому же были вынуждены дважды отыгрываться, лишь во втором тайме выйдя вперед - и еще раз пропустив в самом конце. Всему виной блистательный Роналду, оформивший в том матче хет-трик.
У Ирана Роналду нет, зато есть, например, Азмун и Эззатоллахи. Будет ли этого достаточно для того, чтобы побороться за очки с одним из главных претендентов на "золото" ЧМ-2018, скоро узнаем.
Трансляция начнется в 21:00 мск.
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