Этим вечером главный казанский стадион принимает очень интересный матч. В рамках стартовавшего вчера с очередной победы сборной России второго тура чемпионата мира встретятся текущий лидер и изначальный фаворит группы B - Иран и Испания.

Сборная Ирана, неплохо знакомая нам команда с тремя представителями РФПЛ в составе, вырвала победу в исключительно драматичном матче с Марокко - единственный гол в той встрече на "Санкт-Петербурге" в собственные ворота за несколько секунд до финального свистка забил Азиз Бухаддуз.

Испанцы стартовали менее счастливо: в одном из самых ярких - как по вывеске, так и содержательно - матчей группового турнира они не смогли одолеть португальцев. К тому же были вынуждены дважды отыгрываться, лишь во втором тайме выйдя вперед - и еще раз пропустив в самом конце. Всему виной блистательный Роналду, оформивший в том матче хет-трик.

У Ирана Роналду нет, зато есть, например, Азмун и Эззатоллахи. Будет ли этого достаточно для того, чтобы побороться за очки с одним из главных претендентов на "золото" ЧМ-2018, скоро узнаем.

Трансляция начнется в 21:00 мск.