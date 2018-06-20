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Видео: танцы из трехсот фильмов "склеили" в один роскошный ролик

Новость 20.06.2018, 19:30 | Текст: Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Сети активно набирает популярность семиминутный ролик, в котором персонажи трехсот (!) кинокартин отплясывают и просто предпринимают разного рода па под песни проектов Wham!, Joywave и Nena.

На экране резвятся герои "Дэдпула", "Форреста Гампа", "Робина Гуда", "Титаника", "Лица со шрамом", "Шрека", "Бората", "Большого Лебовски", "Маппет-шоу", так далее, так далее - как художественных, так и анимационных лент.

Фото: youtube.com/ Die Antwoord
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С полным списком использованных картин и выверенным хронометражом можно уважительно ознакомиться по ссылке. И надлежит отметить: в нем полно неожиданностей.

Хотя интереснее, конечно, не заглядывать сразу в шпаргалку, а поугадывать самим.

Смонтировал весь этот буйный танцевальный марафон, гарантированно заряжающий хорошим настроением, Каспер Лангбак.

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