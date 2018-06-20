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20.06.2018 14:10
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врачи рассказали, кому нельзя делать татуировки

Текст: Алексей Иванов

Нанесение татуировки человеку с ослабленной иммунной системой может привести к самым неожиданным проблемам со здоровьем. Об этом свидетельствует опыт жительницы Великобритании, которая после украшения своего тела вынуждена была несколько лет скитаться по врачам.

Фото: depositphotos.com
Худшая татуировка возмутила интернет

Как сообщает издание Medical News Today, женщина пожаловалась медикам на сильную постоянную боль в колене и левом бедре - именно на этой части тела несколькими месяцами ранее она обзавелась новой татуировкой.

В 2009 году дама пережила двойную трансплантацию легкого, которая сопровождалась длительной терапией иммунодепрессантами, чтобы избежать отторжения органа. Спустя некоторое время после окончания курса лечения британка сделала себе тату, и тогда все прошло нормально. Поэтому в 2015 году она повторила этот опыт, украсив левое бедро. Однако на этот раз через девять дней девушка почувствовала сильные боли в месте нанесения рисунка и колене. Позже неприятные ощущения ослабли, но так и не исчезли.

Тогда жительница Соединенного Королевства обратилась к врачам. Те смогли установить причину болей только после того, как взяли биопсию тканей. Оказалось, что девушка страдает воспалительной миопатией, то есть поражением мышц. Ей назначили специальное лечение, избавившее пациентку от мучений.

Специалисты пока не говорят о стопроцентной причинно-следственной связи между заболеванием и нанесением татуировки, но в том, что такое влияние вкупе с ослабленным иммунитетом было, они не сомневаются.

Полностью с результатами научного исследования, посвященного этому случаю, можно в журнале BMJ Case Reports.

Общество Здоровье Наука

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